نادي برشلونة يتلقى صدمة جديدة بشأن ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة جديدة لنجم خط هجوم الفريق عثمان ديمبلي، الذي عاد لتوه من إصابة حرمت الفريق منه لعدة أسابيع.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي :“ديمبيلي مصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر. مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع“.

وسجل ديمبلي العائد من الإصابة هدفًا في فوز الفريق على ليون أمس الأربعاء، بعدما نزل بديلًا في الشوط الثاني.

ولن يتوقع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، الاستفادة من اللاعب الهام مجددًا بسبب الإصابة.

وسيضطر فالفيردي للاعتماد على كوتينيو البعيد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.