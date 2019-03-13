تعرّف على تفاصيل حفل زفاف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وصديقته

قرَّر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد دعوة أحد فريقي AC / DC أو Aerosmith الغنائيين لإحياء حفل زفافه على صديقته بيلار رابيو بعد نهاية الموسم الحالي في مسقط رأسه إشبيلية.

وسيحظى ضيوف راموس وصديقته بعروض حية من الفريقين الإسترالي والأمريكي خلال حفل زفافهما في 15 يونيو/حزيران المقبل، حيث سيتم الزفاف داخل كاتدرائية المدينة قبل استئناف الحفل في قصر قائد منتخب إسبانيا.

ووُلد المدافع الأسباني في إشبيلية، وما زال يملك عقارات حول المدينة رغم إقامته الدائمة في العاصمة مدريد.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية أن رابيو ألمحت إلى أن مغنيًا مشهورًا عالميًا قد يُحيي حفل زفافها على صديقها ووالد أبنائها راموس.

وقالت رابيو البالغة من العمر 41 عامًا، وتكبر راموس بنحو 9 أعوام:“سيكون هناك شيء كبير للغاية، ولكن لا يمكنني أن أقول إنني لست متحمسة لارتدائي فستان زفافي، وأنا مهتمة بما سيحدث بعد ذلك“.

ونقلت ”صن“ عن صحيفة AS الإسبانية أن فريق Aerosmith أو فريق الروك الأسطوري AC / DC سيُحيي الحفل.

وكشف راموس أنه سيتم الطلب من الضيوف ترك الهواتف والكاميرات على باب مقر الحفل حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بالحفل دون خوف من أن يتم تصويرهم.

وقال راموس عن حفل زفافه:“لقد قررنا الزواج في إشبيلية وليس مدريد، حتى لا ندعو الكثير من الضيوف، وسيكون حفل زفاف مميزًا لأننا مميزان، إنها لحظة خاصة جدًا بالنسبة لنا بعد التواجد معًا لفترة طويلة، وتكوين أسرة رائعة من 3 أطفال يملأون حياتنا بالحب“.

وودَّع ريال مدريد كافة مسابقات الموسم الحالي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي الأسبوع الماضي، وكذلك كأس ملك إسبانيا، ويحتل المركز الثالث في الليغا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.