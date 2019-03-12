شاهد الظهور الأول لزيدان في ملاعب ريال مدريد (فيديو)

ظهر زين الدين زيدان المدير الفني العائد لتدريب ريال مدريد لأول مرة، يوم الثلاثاء، في فالديباس (مقر تدريبات النادي الملكي)، وتفقد مرافق صالة الألعاب الرياضية، وملاعب كرة القدم في مدينة ريال مدريد الرياضية عقب أقل من 24 ساعة على تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

وعاد زيدان صاحب الشعبية إلى ريال مدريد لتولّي المهمة للمرة الثانية، يوم الاثنين، مع خطط لإعادة بناء العملاق الإسباني الذي عانى من أزمة منذ رحيل المدرب الفرنسي عنه في مايو/أيار عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لا سابق له.

وفاز زيدان أيضًا بلقب الدوري الإسباني في 2017 ضمن 9 ألقاب حصدها هناك قبل أن يرحل عن العملاق الأوروبي، لكن الفريق عانى من موسم محبط في غيابه، وأقال أولًا ”يولن لوبتيغي“ قبل أن يفعل الأمر ذاته مع سانتياغو سولاري.

واستعان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مجددًا بزيدان الذي تولّى المهمة في المرة الأولى خلفًا لرفائيل بنيتز في 2016، وقاد النادي سريعًا لتحقيق المجد الأوروبي، لكنه هذه المرة سيتولّى المهمة دون وجود الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة ”ماركا“، كما نشر حساب النادي على ”تويتر“ فيديو، لظهور زيدان ومساعديه ديفيد بيتوني، وحميدو مسيدي، في مقر تدريبات النادي الملكي قبل قيادة التدريب الأول في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وكان آخر تدريب يقوده زيدان للنادي الملكي في فالديباس قبل السفر إلى كييف لقيادة الفريق في نهائي دوري الأبطال بالفوز بثلاثة أهداف على ليفربول، لكنه عاد بعدها بأسبوع لإعلان رحيله.

???? ¡Zidane ya trabaja en la Ciudad Real Madrid! ???????? Zinedine Zidane ???????? David Bettoni ???????? Hamidou Msaidie#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/IRl941Bzqs — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٢ مارس ٢٠١٩

خطة زيدان

ويتبقى على نهاية الموسم شهران و11 يومًا يسعى خلالها زيدان إلى تهئية الأجواء للموسم الجديد، وتهدئة الأوضاع المضطربة داخل الفريق.

وعلى الصعيد البدني لا يوجد الكثير للقيام به، لكن العمل الكبير سيكون نفسيًا، نظرًا لأن الفريق تتبقى له مسابقة واحدة هي الليغا.

وبصرف النظر عما يريد زيدان صقله على المستويين البدني والتكتيكي، فإن عمل المدير الفني الجديد سيكون نفسيًا للتغلب على السلبيات التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعاني الكثير من اللاعبين مشاكل بسبب غيابهم عن الملاعب منذ قدوم سولاري، فضلًا عن الهزائم المتتالية مؤخرًا في كافة المسابقات.