”ماركا“ تكشف تفاصيل أول مكالمة أجراها زيدان مع راموس بعد عودته لقيادة ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان اتصل بقائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، مباشرة بعد تقديمه مدربًا جديدًا للملكي، مساء الإثنين، ليضعه في الصورة بشأن الأفكار الجديدة التي يجب أن يتبعها الجميع في الفترة المقبلة.

وحسب الصحيفة، فقبل الإعلان رسميًا عن تعيين الفرنسي مدربًا جديدًا للفريق، كان فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق، قد أخبر راموس بعودة زيدان حتى لا يسمع اللاعبون اسم المدرب الجديد من وسائل الإعلام.

ويأمل زيدان من خلال اتصاله براموس أن يكون القائد مساعدًا له في مهمته الجديدة، عبر دعمه في خطته لإعادة بناء الفريق وإكمال الموسم بشكل جيد.

ويرتبط زيدان وراموس بعلاقة جيدة، فقد لعبا معًا بقميص ريال مدريد وتعاملا معًا حين كان زيدان مساعدًا لأنشيلوتي، ثم مدربًا طيلة موسمين ونصف الموسم.

وشهدت علاقة راموس والرئيس فلورنتينو بيريز فترة سيئة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس، لكنهما خففا التوتر بينهما في الأيام الأخيرة، وأعلن راموس دعمه لأي قرار تتخذه الإدارة.

وألغيت تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، وسيقود زيدان التدريبات لأول مرة بعد عودته، غدًا الأربعاء.