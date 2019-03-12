كريستيانو رونالدو يرد على أنباء ”اشتياقه“ لمدريد

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، أنه لا يفكر حاليًا لا في العودة لإسبانيا ولا البرتغال، رغم كونه ترك خلفه في الدولتين أصدقاء وأشخاصًا يحبونه.

وقال في حوار مع “ DAZN ”: “ إسبانيا والبرتغال لا أفتقدهما، الأشياء كما هي، بطبيعة الحال تركت هناك عدة أصدقاء في إسبانيا تركت فريقًا كبيرًا الذي أعطاني الكثير من الحب وأنصارًا يحبونني“.

وسبق أن فسرت تقارير صحفية تصريحات رونالدو عن افتقاد أجواء مدريد برغبته في العودة مجددًا.

وتزايدت تقارير عودة رونالدو لريال مدريد مع توقيع زيدان لعقد عودته مجددًا لتدريب الفريق.

وأضاف النجم البرتغالي: ”لكن البلد نفسه لا أفتقده لأني أملك نفس الأشياء هنا في إيطاليا، لم يكن الأمر صعبًا بالنسبة لي، تمكنت بسرعة من التأقلم“.

وأضاف متحدثًا عن الفرق بين الليغا والدوري الإيطالي: “ برأيي في الدوري الإيطالي صعب أن تسجل أهدافًا أكثر صعوبة من الدوري الإسباني، الأولوية هنا أن تدافع جيدًا وفي إسبانيا أن تهاجم جيدًا“.