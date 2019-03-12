”صن“ تضع تشكيلة جلاكتيكوس ريال مدريد التي تحلم بها جماهيره (إنفوغرافيك)

ارتفع سقف الطموحات لدى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي أمس رسميًا، وسط توقعات بأن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ”زلزالًا مدريديًا“، بعد أن فتح النادي خزائنه أمام ”زيزو“ لإبرام صفقات مدوية.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن جماهير الريال تنتظر ثورة ساحقة في تشكيل الميرينغي، وأن يكون زيدان قائدًا للجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“، في حالة نجاح مساعي الإدارة في ضم نجوم بارزين.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تواجه تحديًا في تلبية رغبات الجماهير والمدرب زيدان، في ظل كوكبة النجوم المتوقع ضمهم إلى النادي الملكي، مع صعوبة استغناء بعض الأندية عن هؤلاء اللاعبين.

وقالت إن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا يأتي على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، خاصة أنه لم يجدد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ينتهي منتصف عام 2020.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يحتاج إلى صفقات جديدة في خط الدفاع، مع وجود الرباعي كارفاخال وسيرجيو راموس وفاران وريغولين أو مارسيلو.

وأكدت أن خط وسط ريال مدريد يحتاج إلى 3 لاعبين، وهم الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي والدنماركي كريستين إريكسن نجم توتنهام، والفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا فيما يتعلق بهجوم ريال مدريد، حيث أشارت إلى أن قائمة الصفقات الجديدة في هذا الخط تضم نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، وكيليان مبابي، إضافة إلى البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي.