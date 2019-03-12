راديو كتالونيا: نادي برشلونة يحسم صفقة دي ليخت مقابل 70 مليون يورو

قالت تقارير صحفية إن انضمام المدافع ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، إلى صفوف برشلونة الإسباني، أصبح محسومًا.

وقال ”راديو كتالونيا“ الإسباني إن عائلة دي ليخت، ومسؤولي نادي أياكس، ورعاة اللاعب الهولندي الشاب، أكدوا أن دي ليخت سينتقل إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وتابع راديو كتالونيا بقوله: ”دي ليخت يريد الانضمام إلى برشلونة، والنادي الكتالوني حسم بالفعل قيمة الصفقة، بـ70 مليون يورو“.

وفي حالة إتمام الصفقة، فإن دي ليخت سيكون ثاني لاعب هولندي ينضم رسميًا إلى برشلونة من أياكس أمستردام، الموسم المقبل، بعد الهولندي فرينكي دي يونغ.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن نادي ليفربول فقد الأمل في ضم دي ليخت، بعد أن تفوق برشلونة في صفقة الهولندي الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، يريد ضم دي ليخت، لدعم خط دفاع الريدز، في ظل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الكرواتي ديان لوفرين، واعتماد الفريق على الهولندي فيرجيل فان دايك.

ورفض برشلونة دخول أي مزايدات في صفقة دي ليخت، وأكد مسؤولو أياكس أمستردام من جانبهم أن رغبة اللاعب حسمت الموقف بعيدًا عن أي حروب مالية، وبشكل خاص من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان يريد إفساد الصفقة على برشلونة بعرض مالي أكبر.