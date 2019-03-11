ردة فعل لاعبي ريال مدريد على أنباء عودة زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ردة فعل لاعبي فريق ريال مدريد على أنباء عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وهو الخبر الذي سيعلن الليلة بحسب تقارير صحفية إسبانية نشرت في ماركا وأوندا ثيرو وبرنامج الشيرنيجيتو.

وبحسب ماركا، فإن المدرب سولاري علم بقرار إقالته، وودع اللاعبين.

وقال الصحفي الإسباني خوسي لويس سانشيز، إن هناك حالة من الدهشة والسعادة بين اللاعبين بسبب عودة زيدان.

وامتلك زيدان علاقة رائعة مع جميع لاعبي ريال مدريد، ما عدا غاريث بيل الذي رفض توديعه حينما رحل عن الفريق الصيف الماضي.

وأعلن برنامج ”شيرينغيتو“ التلفزيوني الإسباني الشهير، أن ريال مدريد سيعلن في الساعات القليلة المقبلة إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري من تدريب الفريق، وسيعين الفرنسي زين الدين زيدان.

‏وأضاف البرنامج أنه سيتم الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين زيدان بعد اجتماع مجلس الإدارة الساعة 20:00 بتوقيت مكة.‎

وأكدت صحيفة ”ماركا“ المقربة من أسوار ريال مدريد الخبر ذاته، وقالت إن زيدان سيكون مدربًا لريال مدريد خلال ساعات، ونشرت أوندا ثيرو الخبر ذاته.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي، خلفًا لجولين لوبتيغي، وتم تعيينه بشكل مؤقت، قبل أن يتم تمديد عقده لـ 3 مواسم.