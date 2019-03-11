رسميًا.. جوردي ألبا يوقع تجديد عقده مع نادي برشلونة (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، أن ظهيره الأيسر جوردي ألبا وقع على عقود تجديد عقده لمدة 5 مواسم.

وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: ”قُضي الأمر“.

وكان برشلونة أعلن أنه جدد عقد ألبا قبل أيام لـ 5 سنوات جديدة، بشرط جزائي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، حتى صيف 2024.

ويلعب جوردي ألبا، البالغ من العمر 29 عامًا، موسمه السابع مع برشلونة، (منذ 2012)، بعد عودته من صفوف فالنسيا، إذ نشأ في أكاديمية ”لاماسيا“ الشهيرة، مقابل 14 مليون يورو.

ولعب ألبا للنادي الكتالوني 284 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 54.

وحصد ألبا مع برشلونة 14 لقبًا بينها 4 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لكأس ملك إسبانيا إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015.