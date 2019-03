راموس يرد على أسباب تصويره فيلمًا وثائقيًا في مباراة أياكس.. وشجاره مع رئيس ريال مدريد ومارسيلو

حرص سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، على الرد على كل ما يدور في وسائل الإعلام، أبرزها شجاره مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وسر تصويره فيلمًا وثائقيًا خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد أياكس بدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس، عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”بالنسبة للاعبي كرة القدم، ما نحبه هو الرد في أرض الملعب، لكن هذا الموسم لا يجري على هذا النحو، لقد كان تطور الأحداث في الآونة الأخيرة كارثيًا، أنا لا أختفي، نحن لا نختفي.

وأضاف: “ اللاعبون هم الأكثر مسؤولية، وأنا كقائد أكثرهم مسؤولية. لهذا السبب اعتقدت أن أكثر الطرق صدقًا للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة“.

وشدد: ”هل كانت البطاقة الصفراء في أمستردام خطأ؟ نعم كان خطأ من أعلى إلى أسفل وأعترف بذلك 200%، لماذا قمت بتسجيل الفيلم الوثائقي؟ هناك التزامات جعلتني مضطرًا لذلك، وأنا لم أعتقد حتى أن المباراة يمكن أن تتطور لمثل هذا. كان التسجيل يتناقص مع احداث المباراة“.

A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así.

El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. pic.twitter.com/ephbTv32CT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 11, 2019