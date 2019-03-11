ماذا قال سولاري عن مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.. وهل كانت الأخيره له في قيادة ”الميرنغي“؟

أعرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، عن سعادته للفوز الكبير الذي حققه فريقه على بلد الوليد (4/1)، يوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”كانت مباراة صعبة، الجميع شارك في الإعداد لها.. أعترف باحترافية وجهد اللاعبين، كانت مواجهة عاطفية بعد أسبوع صعب، المنافس لعب بحماسة وطاقة كبيرتين“.

وأضاف: ”ريال مدريد يحظى بلاعبين كبار وأشخاص رائعين، معظمهم كانوا ملتزمين مع النادي، وزملائهم، ومعي“.

وتابع: ”من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الضوضاء حولنا، بعد أسبوع صعب.. لكن الروح كما هي، ونعمل حاليًّا من أجل المباراة المقبلة، نريد العودة سريعًا، وجني أكبر عدد من النقاط“.

وعن إمكانية إقالته، قال: ”لا أعلم ما سيحدث، أنا أكرس نفسي للعمل مع النادي فقط“.

وبخصوص لاعبه إيسكو، أجاب سولاري: ”لقد أوضحت أزمة إيسكو.. تعاملنا مع الموقف، وسنبدأ غدًا من جديد“.

وردًّا على مقولة ناتشو فيرنانديز، إنه سيلعب مع سولاري حتى الموت، قال: ”وأنا أيضًا سأموت مع هؤلاء اللاعبين“.

وأتم: ”كان أسبوعًا صعبًا، لقد وضعنا الكثير من الضغط على كاهلنا، والفوز بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الرضا والفخر“.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الـ 51، في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ17.