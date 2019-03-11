إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. ريال مدريد يلملم جراحه

شكل استعادة ريال مدريد لنغمة الفوز في الدوري الإسباني، ومستقبل الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، ولقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وتألق ماريو بالوتيلي رفقة أولمبيك مارسيليا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف البريطانية بالاعتداء على لاعب أستون فيلا من قبل مشجع أثناء اللقاء ودقت ناقوس الخطر خوفًا من أن يتعرض لاعب للقتل من قبل مجرم متعصب أثناء إحدى اللقاءات.

الصحف الإسبانية

ماركا

شكل فوز ريال مدريد على بلد الوليد 4-1 المادة الرئيسية في الصفحة الأولى للصحيفة، التي كتبت: ”ريال مدريد يلملم جراحه“، بعد فوز معنوي جعله يستعيد فرحة الفوز رغم الهزة المعنوية بخروجه من مسابقتين وتقليص حظوظه في مسابقة ثالثة خلال أسبوع.

كما اهتمت ”ماركا“ بإصابة عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، وإمكانية غيابه عن البلوغرانا خلال لقاء ليون.

موندو ديبورتيفو

اختارت الصحيفة الكتالونية الحديث عن صفقة الهولندي دي ليخت، الذي يرغب برشلونة في ضمه حيث أكدت أن ”أولوية دي ليخت هي برشلونة“، مؤكدة أنه يتطلع للمشروع الرياضي قبل العروض المالية.

سبورت

يسيطر موضوع المدافع دي ليخت على الصحف الكتالونية، حيث كتبت سبورت: ”تفاؤل بخصوص صفقة دي ليخت“، في إشارة لتفضيل قائد أياكس الانتقال لبرشلونة على حساب الفرق الأوروبية الأخرى.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد، وكتبت: ”سولاري يعود للحياة في بلد الوليد“، في إشارة لكون الخسارة كانت ستكلفه منصبه.

الصحف البريطانية

صن سبورت

شكل الاعتداء على لاعب أستون فيلا، جاك غراليش، المادة الرئيسية في الصفحة الأولى للصحيفة البريطانية التي طالبت بالتدخل قبل أن يسقط لاعب ميتا على يد مشجع في المستقبل.

ذا صن

كما شكل نفس الموضوع العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى لصحيفة ”ذا صن“ العامة، التي بدورها دقت ناقوس الخطر بسبب عدم وجود تأمين جيد للقاءات.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

شكل تعادل نابولي وابتعاد يوفنتوس بفارق 18 نقطة العنوان الأبرز في الصفحة الأولى مع تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: ”أنا أومن بذلك“، في إشارة للقاء الإياب أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ورغبة يوفنتوس في تحقيق ريمونتادا تأهله لدور الربع.

كما اهتمت الصحيفة بمهاجم تورينيو أندريا بيلوتي، الذي قاد فريقه تورينو للفوز على فروسينوني والاقتراب من المراكز الأوروبية.

لاغازيتا ديللو سبورت

الصحيفة الإيطالية اهتمت بالصراع بين ميلان وجاره إنتر ميلان، على المركز الثالث، حيث أكدت أن فوز ميلان يعطيه فارق 4 نقط عن منافسه.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، حيث أكدت أن أليغري يخطط للإطاحة بالفريق الإسباني ويملك خطة ضده.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تألق النجم المشاغب ماريو بالوتيلي شكل العنوان الأبرز في الصحيفة الفرنسية، بعدما قاد فريقه لفوز جديد وجاء على حساب نيس بهدف نظيف، ليستعيد المهاجم الإيطالي بريقه بعد فترة من التراجع في النصف الأول من الموسم وحين كان في صفوف نيس الذي سجل في مرماه.