أنباء عودة جوزيه مورينيو تشعل ريال مدريد.. الكبار يتمردون وبيريز يظهر العين الحمراء‎

لا يزال المدرب المستقبلي لنادي ريال مدريد الإسباني يهيمن على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، بعد أن استقرت إدارة النادي الملكي على الإطاحة بالأرجنتيني سانتياغو سولاري من منصبه، ولم يتبق سوى توقيت إعلان الإقالة، والكشف عن اسم المدرب الجديد.

وتسببت تصريحات رئيس نادي ريال مدريد السابق، رومان كالديرون، بأن البرتغالي جوزيه مورينيو اقترب بشدة من العودة لقيادة النادي الملكي، في ثورة مكتومة داخل صفوف النجوم الكبار في الميرينغي، في ظل العلاقات المتوترة بين مورينيو وعدد من اللاعبين، خلال ولايته الأولى في الريال التي استمرت منذ صيف 2010 إلى يونيو 2013.

وجاءت أنباء التعاقد مع مورينيو، في ظل تأكيد رئيس الملكي السابق كالديرون، بأن الفرنسي زين الدين زيدان رفض العودة لقيادة ريال مدريد مجددًا.

تمرد الكبار

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس يرفض تمامًا عودة مورينيو لقيادة الفريق، وأنه التقى مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، وأبلغه باعتراضه على عودة مورينيو، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الطرفين سابقًا.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن راموس، الذي ينتهي عقده رفقة ريال مدريد في منتصف عام 2020، سيرحل عن سانتياغو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، إذا عاد مورينيو رسميًا لقيادة الملكي، وأن نادي يوفنتوس الإيطالي سيكون الوجهة الأقرب لقائد ريال مدريد.

ولا يقف راموس وحده في صف المعارضة لعودة مورينيو، حيث أشارت تقارير إلى أن الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل، اتحدوا مع راموس، وأبدوا اعتراضهم على عودة ”سبيشيال وان“.

بيريز الحاسم

ورغم التمرد المكتوم بين نجوم ريال مدريد الكبار، فإن بيريز أظهر العين الحمراء لتلك الاحتجاجات المبكرة، وأكد أن اللاعبين لن يكون لهم أي قرار في مسألة المدرب المقبل للنادي الملكي.

ومن المتوقع أن يكون غدًا الإثنين حاسمًا في ملف المدرب الجديد لريال مدريد، حيث قد يجتمع بيريز مع مديري النادي لاتخاذ القرار النهائي، وإعلانه رسميًا.

عقد مورينيو مع ريال مدريد

ومن المنتظر أن يحصل مورينيو على راتب سنوي يبلغ 17 مليون جنيه إسترليني، وستكون مدة العقد 3 مواسم، ليكون بذلك ثاني أغلى مدرب في الدوري الإسباني، بعد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي يحصل على 20 مليون جنيه إسترليني.

وكان مورينيو يحصل على راتب سنوي 19.6 مليون إسترليني في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر الماضي، في أعقاب الهزيمة 1/3 أمام ليفربول، ويتولى النرويجي أول جونار سولسكاير المهمة خلفًا له.

موسم كارثي

وخرج ريال مدريد من جميع البطولات هذا الموسم ”صفر اليدين“، بعد أن ودّع بطولة كأس الملك على يد برشلونة من الدور قبل النهائي، وخرج أيضًا من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 3/5 بمجموع المباراتين، أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16، وابتعاده تمامًا عن المنافسة على لقب الليغا، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في المسابقة.