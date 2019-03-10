كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره بلد الوليد، مساء الأحد، في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويعيش ريال مدريد أجواء غاضبة بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي بنتيجة 4/1، وقبلها توديع كأس الملك أمام برشلونة، وخسارة كلاسيكو الليغا. وجاءت هذه الهزائم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مباراة ريال مدريد وبلد الوليد فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ”نيوفو جوسي“ معقل بلد الوليد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة، وتلقى الفريق الملكي 8 هزائم في 26 مباراة في معدل سيئ للغاية للفريق الملكي وسجل 43 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، والفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 34 هدفًا. وتعادل ريال مدريد في آخر زيارة له لهذا الملعب ولكن بلد الوليد لم يفز على ريال مدريد منذ يوم 15 نوفمبر 2008 بالدوري حين تغلب بهدف فابيان كانوبيو.

الظهور الأخير

يتوقع أن ريال مدريد سيلعب المباراة الأخيرة مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بعد أن ترددت أنباء عن الإعلان عن المدرب الجديد غدًا الاثنين. وتتردد الأقاويل حول عودة البرتغالي جوزيه مورينيو أو عودة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعاني الفريق الملكي غيابات مهمة على المستوى الهجومي بسبب الإصابات على رأسها فينسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز للإصابة بجانب داني كارفخال للإصابة أيضًا وسيرجيو راموس للإيقاف.

ويعتمد سولاري على تشكيلة تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه ناتشو ورافايل فاران وألفارو أودريوزولا وسيرجيو ريغيليون وفي الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.ويقود الهجوم ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وداني سيبايوس.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة لإيقاف مسلسل الإحباط والاستسلام المدريدي خاصة أن الفريق يبدو خارج حساب البطولات هذا الموسم ولكن الهزيمة ستضاعف الأزمات.

وأضاف: ”لاعبو ريال مدريد مطالبون بالانتفاضة وإيقاف مسلسل الهزائم وعودة الانتصارات، حتى لو تم التعاقد مع مدرب جديد سيكون هناك دوافع أخرى لإعادة بناء الفريق“.

مفاجأة جديدة

يبحث بلد الوليد بقيادة مدربه سيرجيو غونزاليز عن تحقيق مفاجأة جديدة من أجل حصد الفوز واستغلال عثرات ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

ويعاني بلد الوليد من غياب 4 لاعبين هم سانشيز بينتيز وتوني فيلا وبورخا فيرناندديز وستيفن بلازا، ويعتمد الفريق على الحارس جوردي ماسيب وأمامه الرباعي فرناندو كاليرو وكيكو أوليفاس وخوسيه إجناسيو وخافيير لوغانو للدفاع.

ويقود الوسط روبن ألكاريز وميتشيل هيريرو وأنور محمد بينما يقود الهجوم أوسكار بيدرينيو وأنتونيو أنغولو وسيرجي غوارديولا.