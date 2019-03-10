نادي برشلونة يكشف عن تشخيص إصابة ديمبلي وموقفه من خوض مباراة ليون

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي عن تطورات إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، الذي أصيب في نهاية مباراة رايو فاليكانو، أمس السبت، في بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”كامب نو“.

وشعر ديمبلي ببعض الآلام في أوتار الركبة حسب التقارير، لكنه أنهى المباراة دون إخبار مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، أو الجهاز الطبي برغبته في الخروج من أرض الملعب.

لكن بيان برشلونة الرسمي كان حاسمًا وكشف عن إصابة ديمبلي، وهي عبارة عن شد بسيط في عضلة الفخذ الأيسر ذات الرأسين.

وأكد البيان أن مشاركة اللاعب من عدمها في مباراة أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، سترجع لمدى تعافيه من تلك الإصابة.

وكان اللاعب الفرنسي شارك في مباراة رايو فاليكانو بدلًا من آرثر ميلو في بداية الشوط الثاني.