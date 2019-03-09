تقارير.. يوفنتوس يخطط لضم راموس حال تولي مورينيو تدريب ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض جريء للتعاقد مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الصيف المقبل لينضم إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو، حال تعاقد النادي الملكي مع جوزيه مورينيو الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع راموس.

وقالت صحيفة ”AS“ الإسبانية إن راموس تصدر عناوين الصحف عقب الخسارة الكبيرة أمام أياكس أمستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا عقب مشادة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز الحريص على التعاقد مع مورينيو.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن قدوم المدير الفني البرتغالي قد يدفع راموس للرحيل عن النادي واللحاق برونالدو الذي يسعى أيضًا لانضمام زميله السابق في النادي الملكي مارسيلو.

ويعاني ريال مدريد من موسم كارثي سيخرج منه بدون أي ألقاب ما قد يدفع بفترة انتقالات عاصفة الصيف المقبل ستدفع بالعديد من اللاعبين خارج استاد سانتياغو برنابيو.

ويأمل يوفنتوس في استغلال الخلاف الحالي بين راموس وبيريز وقدوم مورينيو المحتمل لضم المدافع الكبير وربما مارسيلو كذلك من أجل الفوز بدوري الأبطال.

وحضر خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، فوز يوفنتوس 4-1 على أودينيزي يوم الأربعاء وتم مناقشة مسؤولي ”السيدة العجوز“ على ضم جواو فيليكس من بنفيكا وجاء ذكر راموس كأحد الخيارات للانضمام للخط الدفاعي إلى جوار ليوناردو بونوتشي و جيورجيو كيليني.

وينتظر يوفنتوس التعاقد بالفعل مع مورينيو ليبدأ على الفور خطوات خطف راموس البالغ عمره 32 عاما بسبب العلاقة المتوترة بين الرجلين على خلفية الفترة الأولى التي قاد خلالها المدرب البرتغالي النادي الملكي قبل عدة سنوات.

ومورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد المرشح الأبرز لتدريب ريال مدريد خلفا لسانتياغو سولاري عقب الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو مرتين متتاليتين وفقد لقب دوري الأبطال.