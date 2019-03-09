ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على رايو فاليكانو (صورة)

حافظ فريق برشلونة مساء السبت، على قمة ترتيب الدوري الإسباني، وتغلب على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

بادر رايو فاليكانو بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عبر راؤول دي طوماس، إلا أن برشلونة أدرك التعادل في الدقيقة 38 عن طريق جيرارد بيكيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 51 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.

وفي الوقت الذي بحث فيه رايو فاليكانو عن التعادل، أحرز الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وبمشاركة ميسي في لقاء اليوم، أصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، بعدما شارك في 443 لقاء، ليتخطى القائد السابق للفريق الكتالوني أندريس انييستا.

ويتصدر قائمة أكثر لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة بمباريات الدوري الإسباني، تشافي هيرنانديز بإجمالي 505 أهداف.