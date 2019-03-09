نادي برشلونة يعبر رايو فاليكانو ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإسباني

اقتنص نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

ورغم البداية التهديفية المفاجئة من الضيوف، بتسجيل هدف عن طريق راؤول دي توماس الدقيقة 24، لكن استطاع برشلونة عن طريق جيرارد بيكيه تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط بـ7 دقائق بمتابعة رأسية لعرضية ميسي من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض من إحراز هدف التقدم سريعًا من ركلة جزاء تحصل عليها نيلسون سيميدو بالدقيقة 50، لينفذها ميسي ويسجل منها الهدف الثاني لبرشلونة.

وحسم لويس سواريز النتيجة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء بهدف ثالث بعد تمريرات متبادلة بينه وبين البديل إيفان راكيتيتش لتنتهي الكرة بهدف لصالح الأوروغوياني.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة ويحافظ على فارق النقاط بينه وبين أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط وفي الجهة الأخرى، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 23 بالمركز الـ19 وقبل الأخير من ترتيب الجدول.