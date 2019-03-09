أهداف مباراة برشلونة ورايو فاليكانو.. 3-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل راوول دي طوماس الهدف الأول لفريق رايو فاليكانو في شباك نظيره برشلونة، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني | برشلونة 0 × 1 رايو فاليكانو | هدف اول رايو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/GMtZXCcHZV — فهد حزين يحتاج دعواتكم والله (@Quin404) March 9, 2019

وفي الدقيقة 39 سجل جيرارد بيكيه التعادل للبلوغرانا.

وفي الدقيقة 51 يسجل ميسي للبلوغرانا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 82 يسجل لويس سواريز الثالث للبرسا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

وبوجود ميسي في تشكيل مباراة اليوم أصبح ثاني أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في الدوري الإسباني برصيد 443 مباراة، متفوقا على النجم إنييستا، الذي رحل البارسا الموسم الماضي

ويأتي ميسي خلف تشافي هيرنانديز صاحب الـ505 مشاركة في الليغا على رأس نجوم برشلونة.

ويحتل برشلونة صدارة المسابقة برصيد 60 نقطة، بينما رايو فاليكانو فى المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة.

والمواجهة هي الأخيرة للبارسا قبل مواجهة ليون الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.