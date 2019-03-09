أتلتيكو مدريد يقتنص فوزًا صعبًا من ليغانيس في الدوري الإسباني (فيديو)

أتلتيكو مدريد يقتنص فوزًا صعبًا من ليغانيس في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق أتلتيكو مدريد اليوم السبت، فوزًا بشق الأنفس على ضيفه ليغانيس بهدف نظيف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 56 نقطة في الوصافة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 50 هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عن طريق ساول نيغويز، الذي أضاع ضربة الجزاء وأكملها في الشباك.

وفشلت جميع محاولات ليغانيس في إدراك التعادل، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا باللقاء.

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