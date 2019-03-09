ماذا قال سولاري عن مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني؟

زاد تأخر سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بلد الوليد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليغا، باب التكهنات بشأن رحيله عن قيادة ”الميرنغي“.

وقال سولاري، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”أعتذر عن التأخر، كنا نناقش بعض الأمور في غرفة الملابس والتي نتعامل معها داخليًا، أنا المدرب، ومثل أي شخص آخر أحاول أن أبذل أفضل ما لدي، وهدفنا هو المباراة المقبلة، وسأقدم الأفضل دائمًا كما فعلت منذ اليوم الأول لي هنا“.

وعن سفر سيرجيو راموس مع الفريق لمواجهة بلد الوليد رغم إيقافه، أوضح: ”أعتقد أنه من الرائع أن يكون قائد الفريق بجانبنا“.

وتابع: ”بكل احترافية نواجه الوضع الحالي، وسنعمل على حصد كل النقاط حتى النهاية، ومفتاحنا هو اللعب كفريق واحد“.

وأردف: ”معظم اللاعبين كانوا في ذروة دفاعهم عن قميص ريال مدريد، وأولئك الذين لم يفعلوا أبلغتهم بالفعل“.

وعن أزمة إيسكو، أوضح: ”يتم التعامل مع الأمور التأديبية داخليًا، وأولًا عليه أن يستعيد لياقته البدنية ثم الدخول في المنافسة“.

وبسؤاله عن وجود اجتماع اليوم في غرفة خلع الملابس، أجاب: ”ما يحدث في الغرفة يبقى هناك، ونحن صارمون جدًا في النقد الذاتي ومن السهل العثور على الأخطاء في الأوقات العصيبة، لكن الصعوبة تكمن في العثور على الأخطاء في الأوقات الجيدة“.

وأردف: ”إنها لحظة مؤلمة ومُحزنة، لكنها لا تتعارض مع الاحترام والامتنان لفريق تم إقصاؤه من دوري الأبطال بعد أكثر من 1000 يوم، إنه فريق حقق المجد وكتب فترة تاريخية، ويستحق التصفيق لكننا لدينا نقد ذاتي بالطبع حين لا تتحقق الأهداف، ”نحن لدينا عمل شاق يبدأ من الغد، وأمامنا 12 مباراة سنحاول فيها تحقيق أفضل شيء ممكن“.

وعن مستقبله مع الفريق، أبرز: ”خدمة ريال مدريد شرف.. اليوم أنا أقوم بعملي، وسأقوم بواجبي غدًا أيضًا، لطالما كنت متواجدًا، الكل يرحل عن عمله في النهاية، والأمر يكون أكثر حدوثًا في مهنة كتلك. قلت نفس الشيء في اليوم الأول الذي جلست فيه هنا“.