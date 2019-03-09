بيكيه ينفعل على كوتينيو في تدريبات نادي برشلونة.. تعرّف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن المدافع جيرارد بيكيه انفعل على زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، في تدريبات برشلونة، استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن بيكيه انفعل على كوتينيو في إحدى الحصص التدريبية لبرشلونة، وأبدى امتعاضه من غياب تركيز اللاعب البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه سُمع وهو يصرخ على كوتينيو: ”هيّا يا فيل، لم تكن مركزًا“.

ويعيش كوتينيو، البالغ من العمر 26 عامًا، موسمًا سيئًا مع برشلونة، إذ يقدم أداء عاديًا مع النادي الكتالوني، وهو الأمر الذي دفع المدرب إرنيستو فالفيردي لإجلاسه على دكة البدلاء في مباريات مهمة وقوية.

وسجل كوتينيو 8 أهداف وصنع 5 في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي.

ويبدو أن مستوى كوتينيو هو النقطة السلبية الوحيدة لبرشلونة مع اقتراب الفريق من جني ثمرات الموسم، وأبرزها الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، ويستضيف النادي الكتالوني منافسه رايو فاليكاتو على ملعب كاب نو، قبل أن يستقبل ليون الفرنسي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويتردد أن برشلونة مستعد لبيع كوتينيو الصيف المقبل حال حصوله على عرض مالي كبير، ويرتبط اللاعب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.