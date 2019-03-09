مارسيلو يرد على تقارير انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس (صورة)

ردَّ البرازيلي مارسيلو على الأخبار التي تحدثت عن انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وذلك بعدما سأله بعض المشجعين عن الأمر، حين كان خارجًا من التدريبات، ولم يجب بشكل واضح، واكتفى بالضحك على طرح السؤال.

واستغل المدافع الأيسر البرازيلي صفحته على ”إنستغرام“ ليحسم الجدل بشكل نهائي، حيث نشر صورة له من التدريبات، وكتب:“هنا بيتي“، في إشارة إلى أنه لن يغادر ريال مدريد.

وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن البرازيلي مارسيلو قابل المدير العام لريال مدريد خوسي أنخل سانشيز، وناقش وضعيته في الفريق، وجلوسه بديلًا في عهد المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وأكدت صحف إسبانية أنه طلب الرحيل.

كما أن علاقة مارسيلو المميزة مع صديقه وزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو جعلت الشائعات تزداد حول رغبته في اللحاق به نحو يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ”س“ فإن مارسيلو القائد الثاني لريال مدريد لم يشك يومًا بثقة الإدارة، ويملك علاقات جيدة مع الرئيس فلورنتينو بيريز، وعبَّر مرارًا عن رغبته في البقاء حتى الاعتزال رغم أنه مرَّ بفترة سيئة هذا الموسم.

ويبقى مصير مارسيلو مرتبطًا أيضًا بالمدرب القادم لريال مدريد، والذي سيقرر استمراره أو رحيله، كما يبقى مصيره مرتبطًا بمصير المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند والذي قد يعود إلى الفريق الصيف المقبل.