تقارير.. محادثات سلام في ريال مدريد للتهدئة بين سيرجيو راموس وفلورنتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود محاولات لتهدئة الأجواء بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وقائد الفريق سيرجيو راموس، بعد المشكلة الأخيرة التي وقعت بينهما.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن الأمور في طريقها للهدوء بعد ”محادثات سلام“ بين الطرفين، بعد المشادة اللفظية جمعت بيريز وراموس، عقب خسارة ريال مدريد من أياكس 4-1 وتوديع دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا أشارت فيه إلى أن الأمور أصبحت أفضل في الوقت الحالي بعد محادثات سلام جمعت بين الطرفين مع رغبتهما في تخطي هذه المسألة، ونشر أجواء إيجابية مرة أخرى داخل غرف الملابس.

ونوهت الصحيفة إلى أن راموس وبيريز تحدثوا مرة أخرى يوم أمس الخميس، ولكن الحديث لم يكن مطولا وعميقا ولكن كان كافيا كي يتفاهم كلا منهما وتعود الأجواء الإيجابية مجددا.

يذكر أن راموس لم يقبل توبيخ بيريز للاعبي ريال مدريد في غرف خلع الملابس عقب الخسارة من أياكس، ليرد بقوة على رئيس الملكي ويتهمه بأنه السبب في كل ما حدث، حيث قام بيريز بتوبيخ لاعبي ريال مدريد وظل يُهاجمهم لدقائق كثيرة، مستخدما لفظ ”فاضح“، ليقرر راموس الرد على بيريز.

ووجه راموس اتهامًا إلى بيريز بالتسبب في تلك الكارثة: قائلًا: ”لقد أعطيتكم كل شيء. قاتلت في أرض الملعب من أجل شعار ريال مدريد، ادفع لي مستحقاتي وسأرحل“.