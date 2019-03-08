ريال مدريد يضحي بـ 3 نجوم كبار لدعم صفوفه‎

بدأت إدارة ريال مدريد الإسباني التفكير مبكرًا بسوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد أن تأكد فشل الفريق الموسم الحالي في الفوز بالبطولات.

وبحسب شبكة ”ABC“، فإن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع عدد من اللاعبين حتى قبل تعيين مدرب جديد، يحل مكان سانتياغو سولاري، الذي تشير تقارير إلى اقتراب مغادرته.

وأضافت الشبكة أن غاريث بيل وإيسكو وماريانو دياز، قد يغادرون ريال مدريد ويتركون مساحة للتعاقد مع مهاجمين جدد، إذ من المتوقع أن ينتقل بيل مغادرًا إلى مانشستر يونايتد، وسيتم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسين لاعب توتنهام بدلًا منه.

وأشارت ”ABC“ إلى أن التحدي الحقيقي والأول لريال مدريد هو التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، الذي تقدّر قيمته بـ125 مليون يورو، لكن هناك أيضًا كيليان مبابي ونيمار لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الشبكة أن الإصابات المتكررة لخيسوس فاييخو، ستدفع ريال مدريد للتعاقد مع إيدير ميليتاو الذي يُقَيَّم سعره بـ50 مليون يورو، على أن يغادر خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة لاستعادة حساسية المباريات.

أما بالنسبة لمركز الظهير الأيسر فهناك جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس، الذي تقدّر قيمته بـ30 مليون يورو بعد هبوط مستوى مارسيلو.