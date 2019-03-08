ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين كبار‎

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تفاضل بين 3 مدربين لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، مع اقتراب نهاية مسيرة الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وبحسب شبكة ”ABC“، فإن فلورنتينو بيريز يفاضل بين 3 مدربين، وهم: البرتغالي جوزيه مورينيو، والفرنسي زين الدين زيدان، وكلاهما سبق أن قادا ريال مدريد، إلى جانب الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي.

وخسر ريال مدريد 0/3 أمام برشلونة؛ ليودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي، ثم خسر أمام النادي الكتالوني 0/1 ليبتعد عنه بـ 12 نقطة في الدوري الإسباني، وأخيرًا خسر 1/4 أمام أياكس الهولندي ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

وأشارت ”ABC“، إلى أن الخيار الأول لريال مدريد هو زين الدين زيدان، لكن حال فشل التعاقد معه فإنه سيتجه إلى مورينيو أو كلوب

وسبق لمورينيو أن قاد ريال مدريد بين 2010 و2013، وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب 3 ألقاب، وهي: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

في حين قاد زيدان ريال مدريد موسمين ونصف، قاده فيهما إلى لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب لقب في الدوري الإسباني وألقاب أخرى.