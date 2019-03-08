تعرف على حسابات التأهل للسوبر الإسباني بعد قرار مشاركة 4 أندية

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، منذ شهر تقريبًا، قرار تغيير نظام كأس السوبر الإسباني عبر مشاركة 4 فرق، وهي: صاحبي المركزين الأول والثاني في الليغا والفريقين اللذين يصلان لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وسلطت صحيفة ”أس“ الضوء أكثر على المنافسة وقوانينها التي ستصبح رسمية بعد اجتماع الاتحاد الإسباني في شهر أبريل القادم، بينما سيضع مواعيدها في الصيف القادم.

وسيلعب بطل الدوري الإسباني نصف النهائي أمام وصيف كأس الملك، بينما يلعب الفائز بالكأس أمام وصيف الدوري الإسباني في نصف النهائي، ولن يكون هناك لقاء للترتيب.

وبحسب الوضعية الحالية، فالفرق التي ضمنت المشاركة، هي: برشلونة وفالنسيا اللذان تأهلا لنهائي كأس الملك، بينما تبقى فرق الليغا لم تعرف بعد حتى نهاية الموسم، لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيكون الفريق الرابع في حال إنهائه الموسم ثالثًا.

وبالنظر للوضعية الحالية، فبرشلونة سيشارك وسيكون ضمن الثنائي الأول في الليغا، لكن الفريق الرابع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، وهي:

حال إنهاء ريال مدريد الليغا في المركز الثالث فيشارك رفقة برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني؛ لأنه يتفوق على ريال بيتيس الذي أُقصي من نصف نهائي كأس الملك بفارق الألقاب.

حال إنهاء ريال مدريد الليغا في المركز الثاني خلف برشلونة، فريال بيتيس سيلعب كأس السوبر الإسباني كفريق رابع؛ لأنه خرج من نصف النهائي ولن يشارك أتلتيكو مدريد.

وتبقى عدة احتمالات صعبة التحقيق، كخروج برشلونة من دائرة المركزين الأول والثاني وتراجع ريال مدريد وبرشلونة للمركزين الثالث والرابع في الدوري الإسباني.

ويأمل الاتحاد الإسباني بمشاركة ريال مدريد في البطولة الجديدة؛ لأن برشلونة ضمن المشاركة؛ وذلك بهدف الاستفادة ماديًا من تسويقها، حيث من المحتمل أن تشهد لقاء كلاسيكو في أول نسخة منها.