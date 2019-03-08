هل يكون راؤول غونزاليس مفاجأة فلورنتينو بيريز في نادي ريال مدريد؟

لا يزال موقف المدرب القادم لنادي ريال مدريد الإسباني غامضًا حتى الآن، بعد أن قررت إدارة النادي الملكي تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد، حتى يوم الإثنين المقبل.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، الأخيرة للمدرب الأرجنتيني سانيتاغو سولاري، في أعقاب الخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي بمجموع المباراتين 3-5.

ولا تزال الترشيحات حول المدرب الجديد لريال مدريد منحصرة في بعض الاختيارات، والتي يتصدرها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق السابق، الذي قاده لتحقيق إنجاز تاريخي، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، يليه البرتغالي جوزيه مورينيو، ومعه كل من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، والإيطالي أنطونيو كونتي.

من جانبها، فجرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ مفاجأة مدوية، وقالت إن الإسباني راؤول غونزاليس، يمكن أن يكون المدرب المقبل لنادي ريال مدريد.

وأشارت إلى أن راؤول، أسطورة ريال مدريد، الذي يعمل مدربًا لفريق الشباب حاليًا، مرشح بقوة لتولي المنصب، وأن العديد من أعضاء إدارة النادي يؤيدون فكرة تصعيد راؤول لقيادة الفريق الأول.

وتابعت بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع راؤول ضمن قائمة المرشحين لقيادة الميرينغي، خطة بيريز تقوم على شراء الوقت، ومنح راؤول الفرصة في نهاية المطاف ليكون مدرب الفريق الأول“.