لهذا السبب.. برشلونة يلغي فكرة التعاقد مع أدريان رابيو

أشارت تقارير صحفية إلى أن تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، أوقف المحادثات بين النادي الكتالوني وأدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن التعاقد مع رابيو لم يعد أولوية للنادي الكتالوني في الوقت الحالي، حيث إن الفريق يضم العديد من اللاعبين في وسط الملعب، مثل سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وأرتورو فيدال وأرثر وكارليس ألينا.

ووضع برشلونة نهاية للمفاوضات مع رابيو بعد أن ضغط اللاعب الفرنسي من أجل زيادة الصفقة، فضلًا عن راتبه المرتفع ليعلن النادي إنهاء المفاوضات بشكل نهائي، ومن المتوقع انتقال لاعب باريس سان جيرمان للبريميرليغ بنهاية الموسم الحالي.

وقد يجبر الازدحام في خط الوسط إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، على اتخاذ قرارات حاسمة حول مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل راكيتيتش وكوتينيو.

ويرغب الدولي الكرواتي البقاء في برشلونة رغم اهتمام العديد من الأندية الكبرى، أبرزها إنرت ميلان، بينما لم يقدم لاعب الوسط البرازيلي الأداء المتوقع من أغلى صفقة في تاريخ النادي، وستتم إعادة تقييم موقفه في نهاية الموسم.