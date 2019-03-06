جوزيه مورينيو يعلق على اهتمام ريال مدريد.. فماذا قال؟

نفى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، تلقيه أي اتصال من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي من أجل عودته لتدريب الفريق.

وتلوح ثورة في الأفق في ريال مدريد بعد إنهيار إمبراطوريته الأوروبية بهزيمة مذلة 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي، ومن المتوقع الإطاحة بالعديد من اللاعبين إضافة لتغيير المدرب.

وربما يمتلك المدرب سانتياغو سولاري عقدًا حتى 2021، لكن لا أحد يتوقع استمراره عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما أشرف على هزيمة كارثية في إياب دور الستة عشر أمس الثلاثاء، وضعت حدًا لهيمنة استمرت 1012 يومًا على المسابقة الأوروبية الأبرز.

وذُكر بالفعل اسم مورينيو، الذي فاز بالدوري برصيد 100 نقطة، لكنه ترك إرثًا من الانقسام بعد ثلاث سنوات في مدريد، كأفضل رجل يقود عملية تغيير تشكيلة فازت بكل شيء لكنها أصبحت بالية.

ولا يعمل المدرب البرتغالي حاليًا بعد إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول ورغم وصول وظيفته قبل الأخيرة مع تشيلسي إلى نهاية كارثية مماثلة.

وتمكن برنامج ”لا سيكستا“ التلفزيوني من الحديث إلى مورينيو، واستطلاع رأيه ورد قائلًا: ”أنا فخور بالاهتمام، لكن ريال مدريد لديه مدرب بالفعل. إن الشائعات في كرة القدم طبيعية. لست سعيدًا بما حدث للنادي“.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يخفي رغبته في العودة لتدريب النادي الملكي، كان مورينيو واضحًا في تعليقه: ”لا يوجد اتصال مع ريال مدريد. لم يكن هناك حتى أدنى اتصال“.