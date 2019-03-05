تقرير: 5 أندية تنتظر ”طلاق“ غاريث بيل وريال مدريد

تشهد العلاقة بين الويلزي غاريث بيل ونادي ريال مدريد الإسباني حالة من التوتر الشديد، بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وتعرض بيل لصافرات استهجان من جانب جماهير ريال مدريد خلال استبداله في مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني، الليغا، والتي انتهت لصالح البارسا بهدف نظيف؛ وهو ما أثار استياء اللاعب.

تصريحات نارية

وفتح جوناثان بارنيت، مدير أعمال غاريث بيل، النار على جماهير ريال مدريد، وقال في تصريحات نارية إنه من العار على بعض جماهير النادي الملكي الهجوم بتلك الطريقة على بيل، وأضاف: ”هذا الجيل من جماهير الريال ستظل تتحدث عن أهداف بيل لسنوات مقبلة، وبصراحة شديدة يجب أن يخجل هؤلاء من أنفسهم“.

وتابع في تصريحات لـ“سكاي سبورتس“: ”بيل يستحق أكبر قدر من الاحترام، خلال السنوات الست التي قضاها في إسبانيا فقد فاز بكل الألقاب الممكنة رفقة ريال مدريد، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، هؤلاء الجماهير يجب أن يقبّلوا قدميه“.

علاقة تتجه إلى الطلاق

ووصفت صحيفة ”الديلي ميرور“ البريطانية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد بأنها ”تتجه من الرومانسية إلى الطلاق“.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 5 أندية تترقب موقف غاريث بيل النهائي مع ريال مدريد.

وقالت إن 4 أندية من التي تراقب موقف بيل في الميرينغي، تنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في حين يتواجد منافس آخر من الدوري الإيطالي.

البريمييرليغ أم الكالتشيو؟

وأضافت: ”سيكون مانشستر يونايتد أقوى المرشحين لضم بيل، في ظل رغبة إدارة المانيو في تدعيم صفوف الفريق كي يعود مجددًا إلى منصات التتويج، خاصة مع المستوى المتواضع الذي يقدمه التشيلي أليكسيس سانشيز رفقة الفريق، وتعرضه المتكرر للإصابات“.

وأشارت إلى أن أندية توتنهام هوتسبير، النادي السابق لغاريث بيل، وتشيلسي ومانشستر سيتي، من بين الفرق التي ترغب في الحصول على خدمات الويلزي الدولي.

وتابعت: ”سيكون نادي إنتر ميلان منافسًا قويًا في صفقة بيل، حيث يمكن أن يمثل خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، عنصرًا جاذبًا للنجم الويلزي“.