نيمار يظهر مع حسناء غامضة في كرنفال ريو (صور)

شارك نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في كارنفال ريو دي جانيرو، وظهر مع حسناء شقراء غامضة ورقص مع مطربة البوب الشهيرة أنيتا.

وبدا أن النجم البرازيلي غير متأثر بإصابته بكسر في مشط قدمه، حيث رقص طوال الليل على إيقاعات السامبا، وقام بتقبيل واحتضان أنيتا ثم ظهر بعدها بقليل مع شقراء غامضة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نيمار وأنيتا ارتبطا سويًا، لكن ظهوره مع شقراء غامضة يبدو أنها برازيلية نفى هذه الشائعات.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن نيمار يبدو غير متعجل بالعودة إلى باريس لاستئناف علاجه، حيث يستعد زملاؤه لاستضافة مانشستر يونايتد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وحضر نيمار كارنفال (باهيا) شرق البرازيل، ثم انتقل إلى ريو لحضور كرنفالها الشهير دون أن تظهر عليه أي علامات للألم من إصابته في مشط قدمه في مباراة في كأس فرنسا أمام ستراسبورغ في نهاية يناير / كانون الثاني ثم العودة لبلادع لاستكمال العلاج.

وقد غاب حتى الآن عن سبع مباريات في الدوري الفرنسي، واثنتين في كأس فرنسا وذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال خلال فوز النادي الباريسي بهدفين نظيفين في أولد ترافورد.

وينشر نيمار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع للتدريبات العلاجية والتأهيل التي يؤديها في البرازيل، إذ يسعى للعودة قبل نهاية الموسم، حيث كان متوقعا من البداية غيابه عشرة أسابيع.

من المعروف أن كرنفال ريو السنوي ، الذي يجري هذا العام من 2 مارس/آذار الحالي حتى التاسع من الشهر ذاته، من الاحتفالات الشهيرة في أنحاء العالم.

ويستضيف ملعب سامبدروم الذي شيد خصيصًا لاستضافة مثل هذه الاحتفالات التي تشهد ارتداء ملابس ذات ألوان زاهية وأداء رقصات شهيرة منها السامبا.

ومن المتوقع أن يحضر هذا العام حوالي سبعة ملايين شخص – منهم 1.5 مليون سائح من أماكن أخرى في البرازيل وحول العالم.