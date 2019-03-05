شاهد: سولاري يفتح باب السيارة لأسينسيو (فيديو)

لاحظ المدرب سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني، وصول أسينسيو لاعب الفريق أثناء دخوله مركز التدريبات استعداد لمباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وفي تصرف مفاجئ توجه سولاري لسيارة أسينسيو، وفتح له باب السيارة.

ورغم أن باب السيارة لم يفتح مباشرة، ظل المدرب بجوار سيارة اللاعب حتى فتح له الباب.

وبعد أن تحطم موسمه المحلي بهزيمتين متتاليتين أمام برشلونة، سيصب ريال مدريد تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.

ومع استعداد ريال لاستقبال أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر، يعاني بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم أزمة هجومية؛ إذ هز الشباك مرة واحدة من اللعب المفتوح في آخر أربع مباريات.

وكان ريال محظوظًا في فوزه 2-1 في مباراة الذهاب في أمستردام، وهو ما يعني أنه بحاجة إلى التعادل أو حتى الخسارة 1-صفر لبلوغ دور الثمانية، لكن فشله في هز شباك المنافسين أصبح مقلقًا.

وعلى النقيض قدَّم أياكس أداءً مذهلًا منذ الخسارة في الذهاب، وأحرز 13 هدفًا واهتزت شباكه مرة واحدة في ثلاث مباريات.