كشف كواليس مشادة جيرارد بيكيه وفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو (صورة)

أظهر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الشاب، ثقة كبيرة في النفس، وكذلك شخصية قوية ظهرت خلال مباراة الكلاسيكو أثناء مشادة كلامية مع المخضرم جيرارد بيكيه.

وتعرض بيكيه لصيحات استهجان وإهانات من جماهير ريال مدريد مع كل لمسة للكرة، خلال الكلاسيكو الذي حسمه برشلونة بالفوز بهدف إيفان راكيتيتش في الشوط الأول.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن هذه الإهانات دفعت الدولي الإسباني للذهاب إلى الجماهير، والقيام بحركات استفزازية مفادها ”استمروا في الإهانة“.

وأظهرت صور نشرها برنامج ”غولازو دي غول“ التلفزيوني أن فينيسيوس جونيور كان الوحيد الذي استوقف بيكيه، الذي أخذ يحدق في المدرجات خلال الشوط الثاني بتحدٍ كبير كلما توقفت الكرة.

ولفت فينيسيوس انتباه مدافع برشلونة، حيث تصدى الشاب البرازيلي لاستفزازات بيكيه، لكن الأخير طالبه بعدم رفع إصبعه في وجهه حينما يتحدث إليه.

ونجح فينيسيوس جونيور في اختراق دفاعات برشلونة في كلاسيكو الكأس، يوم الأربعاء الماضي، لكن الجناح البرازيلي بدا أقل تأثيرًا في المباراة الثانية؛ بسبب الرقابة اللصيقة من جانب سيرغي روبرتو.