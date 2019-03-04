الدوري الإسباني.. برشلونة يقضي على أحلام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يرفض الاستسلام

فاز برشلونة المتصدر 1/0 على ريال مدريد السبت الماضي ليطيح بغريمه من السباق على المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بينما فاز أتلتيكو مدريد 2/0 الأحد على ملعب ريال سوسيداد، ليبقى في المركز الثاني متأخرًا بفارق 7 نقاط.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من الجولة 26 في الدوري الإسباني:

1.موراتا يتألق مجددًا

حين كان يلعب في صفوف تشيلسي، بدا موراتا حالة ميؤوسًا منها، لكن المدرب دييغو سيميوني ساعد المهاجم الإسباني على استعادة تألقه في صفوف أتلتيكو مدريد منذ انضمامه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وبدا اللاعب مختلفًا تمامًا عن الصورة الباهتة، التي ظهر بها في ستامفورد بريدج، وأحرز موراتا هدفين بالرأس في غضون 3 دقائق، ليمنح فريقه الفوز على ريال سوسيداد المتألق ويحول أتلتيكو مدريد لأحد الفرق التي تشكل خطورة على منافسيها من الركلات الثابتة.

وربما يكون برشلونة قد نجح في إقصاء ريال مدريد عن السباق على اللقب، بعد الفوز عليه في القمة التي جمعت بينهما، لكن هدفي موراتا بالرأس أبقيا على فرص أتلتيكو مدريد في الصراع رغم التأخر بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 12 جولة على ختام الموسم.

2.خطة فالفيردي تجدي نفعًا

رغم أن برشلونة فاز 3/0 على ريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي إلا أن الفريق الكتالوني لم يقدم أداءً قويًا في تلك المباراة.

وحاول المدرب إرنستو فالفيردي إصلاح أمور فريقه قبل المباراة الثانية في مواجهة الغريم التقليدي بعدها بـ 4 أيام، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية.

ونجح فينيسيوس جونيور في اختراق دفاعات برشلونة في مباراة الأربعاء، لكن الجناح البرازيلي بدا أقل تأثيرًا في المباراة الثانية بسبب الرقابة اللصيقة من جانب سيرجي روبرتو.

ومنحت عودة أرثور لخط وسط برشلونة الفريق الزائر أفضلية الاستحواذ على الكرة على ملعب سانتياغو برنابيو، وحالت دون صناعة ريال مدريد للكثير من الفرص كما حدث في مباراة الأربعاء.

3.صيحات استهجان ضد بيل

أحرز الجناح غاريث بيل واحدًا من أروع أهداف قمة برشلونة-ريال مدريد على الإطلاق في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014، ومنذ تلك المباراة واجه اللاعب الويلزي صعوبات كبيرة في مباريات برشلونة.

وبدأ بيل أساسيًا في المباراة الثانية بعد أن أشركه المدرب سانتياغو سولاري بديلًا في القمة الأولى، وكان من المتوقع أن يحرز بيل أهدافًا وهو ما غاب عن ريال مدريد في المباراة الأولى.

لكن بيل لم يظهر تقريبًا خلال المباراة، وواجه صيحات استهجان من جمهور ريال مدريد الغاضب حين غادر الملعب بعد ان استبدله المدرب سولاري.

وردًا على سؤال عن الأداء الذي ظهر به بيل، أجاب سولاري برد لخص كل شيء قائلًا ”لقد حاول“.

4.هويسكا يصنع الإثارة

اعتبر كثيرون أن هبوط ويسكا أمر لا مفر منه حين استقر في قاع ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان في ديسمبر الماضي، لكن المدرب فرانسيسكو نجح في تغيير حظوظ الفريق الذي بدأ يفكر بالفعل في إمكانية الإفلات من الهبوط والبقاء في دوري الأضواء بعد الفوز المثير 2/1 على إشبيلية.

وبهذا الانتصار يكون هويسكا على بعد 3 نقاط فقط من منطقة الأمان رغم أن نهاية المباراة كادت ان تصبح مختلفة تمامًا.

وأحرز إشبيلية ما بدا أنه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وبعدها في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع منح ايزيكيل أفيلا هدف الفوز لفريقه هويسكا.

5.أسبوع مثالي لفالنسيا

بدأ فالنسيا الموسم بطريقة سيئة وأحبط جمهوره بالتعادل 15 مرة في 26 مباراة، لكن الفريق قدّم أسبوعًا مثاليًا وأكمل فرحة الفوز على ريال بيتيس، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بالانتصار 2/0 على أتلتيك بلباو في الدوري أمس الأحد.

وبهذا الفوز يصعد فريق المدرب مارسيلينو إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة متأخرًا بفارق 6 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الرابع، ويأمل فالنسيا في أن يقدم أداءً أفضل من جميع الفرق المنافسة؛ سعيًا لنيل آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.