سولاري مدرب ريال مدريد يتحدث عن كريستيانو رونالدو وجوليا روبرتس ومورينيو.. ماذا قال؟

قال المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إنه كثيرًا ما تحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق ولاعب يوفنتوس الحالي.

ورد سولاري على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولاري عن رونالدو بعد سؤال من أحد الصحفيين :“تحدثنا كثيرًا عن كريستيانو منذ فترة طويلة، إنه التاريخ الحي لهذا النادي، وما فعله هو في واجهة عرض لتاريخ هذا النادي“.

ويرى كثيرون إن ريال مدريد يفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى التي طالما قدمها رونالدو خلال سنوات.

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لسولاري :“إذا كانت مدريد هي جوليا روبرتس … مع من ستذهب؟ مع سولاري أو مورينيو؟

وأجاب سولاري: ”لا أعرف ، يجب أن تسأهلها هي عن ذلك“.

وربطت تقارير عديدة بين مورينيو وريال مدريد مؤخرًا في إشارة لإمكانية عودته مجددًا لقيادة الفريق.

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أن جميع لاعبي الفريق جاهزون للمباراة باسثناء يورينتي.