لقطات جديدة من الكلاسيكو.. الكشف عن إهانات ريغيلون ضد ميسي وسواريز (فيديو)

كشفت شبكة قنوات ”موفي ستار“ الإسبانية، تفاصيل المشادة الكلامية التي دارت بين نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز من جهة، وبين مدافع ريال مدريد الشاب سيرجي ريغيلون، خلال الكلاسيكو الأخير الذي جمع الميرنغي مع ضيفه البلوغرانا على استاد ”سانتياغو بيرنابيو“.

وكان برشلونة فاز على ريال مدريد، يوم السبت، بهدف وحيد في إطار مسابقة الدوري الإسباني، لتتبخر أحلام الفريق الملكي في المنافسة على اللقب لهذا الموسم.

ونقلت القناة تفاصيل الحوار من خلال الفيديو بين الثلاثي، والذي أظهر توجه ريغيلون إلى سواريز خلال اللقاء، قائلًا له: ”لا تلمسني لا تلمسني، أنت قبيح ومقزز“.

وبعدها بثوان قليلة دخل ميسي على المشهد ودفع ريغيلون بعيدًا عن زميله سواريز، ليقوم الثاني بالرد على ميسي قائلًا: ”ماذا، ماذا يؤلمك أنت، يا برغوث؟ ماذا ، ما الذي يحدث لك الآن؟“.

وأوضحت صور البرنامج تدخل المدافع رافاييل فاران لفض الاشتباك بين زميله ريجيلون وميسي.

ووقعت مشادة أخرى في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد تدخل ريغيلون بقوة على سواريز، ليسقط المهاجم الأوروغواياني أرضًا، ليعود ريغيلون وسواريز للاشتباك من جديد.

وفي المشادة الأخيرة كان ريغيلون ينادي على سواريز لإستفزازه بلقب ”الأرنب“ في إشارة إلى تاريخ مهاجم منتخب الأوروغواي في عض بعض المنافسين.