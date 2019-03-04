نادي برشلونة يعلن رسميًا فسخ عقد لاعبه سيرجي سامبر

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا فسخ عقد لاعبه سيرجي سامبر بالتراضي بين الطرفين، مؤكدًا أن اللاعب سيعقد، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا سيعلن فيه انتقاله إلى نادي كوبي فيسل الياباني، حيث سيلتحق بإنييستا وديفيد فيا.

وكانت صحيفة ”سبورت“ ذكرت أن اللاعب قرر الرحيل عن ”كامب نو“، بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق، خاصة مع إصاباته المتكررة التي تبعده عن المباريات.

”سامبر“ لم يحالفه الحظ بالدوري الإسباني على مدار السنوات الماضية، وخرج للإعارة مرتين إلى غرناطة ولاس بالماس، لكن مستواه الفني والإصابات كانت العقبة الكبيرة أمامه للتألق.

واقترب اللاعب من الانتقال إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني، مثلما أكدت بعض التقارير خلال الأيام الماضية، والذي يضم بين صفوفه لاعبين إسبانيين هما ”أندريس إنييستا“ و“ديفيد فيا“.

وكان ”سامبر“ قد شارك هذا الموسم مع برشلونة فقط في 32 دقيقة ببطولة كأس ملك إسبانيا أمام ليونيسا، لكن، تم استبداله بسبب إصابته في كاحل القدم.