تقارير.. سولاري فقد ثقة غرفة ملابس ريال مدريد بسبب غاريث بيل

قرر الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، خلال كلاسيكو الدوري الإسباني منح الفرصة للويلزي غاريث بيل في التشكيل الأساسي على حساب الإسباني لوكاس فاسكيز، في خطوة فاجأت لاعبي الفريق في غرف الملابس، حسب صحيفة ”ماركا“.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين لم يفهموا خطوة المدرب الأرجنتيني لكون الجناح الويلزي بعيدًا عن مستواه وعن زملائه وظهر جليًا بعد تغييره، حيث جلس قليلاً قرب مارسيلو ثم غادر الدكة نحو غرف الملابس ومنها لبيته.

وحسب الصحيفة، فالمدرب الأرجنتيني اعتقد أن الوقت مناسب لإشراك غاريث بيل، لكن اللاعب خيب أمله ووضعه في موقف حرج حاول الخروج منه بإشراك إيسكو، الذي يحظى بدعم من قبل زملائه والجماهير.

وتفاجأ إيسكو بدوره من مناداة المدرب سولاري عليه للمشاركة، لكن خطوة غاريث بيل كانت غير موفقة من سولاري.

ويعتقد اللاعبون في غرفة الملابس، أن النقد الذاتي ضروري حيث اتفقوا أن برشلونة السيئ تمكن من الفوز على ريال مدريد بدون تقديم كرة جيدة رغم الحماس والرغبة والمستوى لدى الفريق الملكي.

وما زال اللاعبون يفضلون الهدوء ويعتقدون أن بإمكانهم تكرار تجربة عامي 2016 و2018، حيث فقدا الليغا وكأس ملك إسبانيا لكنهم تمكنوا من الفوز بدوري أبطال أوروبا وسيحاولون تكرار الأمر هذا الموسم.