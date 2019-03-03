جماهير ريال مدريد تُحمّل هذه الأسماء مسئولية ”كارثة“ الهزيمة مرتين أمام برشلونة

شهدت الساعات القليلة الماضية غضبًا عارمًا بين جماهير فريق ريال مدريد بعد فشل فريقهم في إيقاف قطار برشلونة الإسباني الذي نجح في تحقيق الفوز الثاني تواليًا على حساب كتيبة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أمام أعين عشاق النادي الملكي وفي قلب العاصمة الإسبانية مدريد.

وتمكن رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إقصاء ريال مدريد خارج بطولة كأس الملك يوم الأربعاء الماضي بعد أن فاز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة خلال لقاء العودة من الدور نصف النهائى بالبطولة والذي احتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف لصالح كل فريق.

وبعد أيام قليلة عادت كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي للفوز على ريال مدريد مجددًا بهدف نظيف سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني، ما تسبب في القضاء على آمال جماهير ريال مدريد باستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي الملكي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية حملت جماهير ريال مدريد أسباب هزيمتي الفريق أمام برشلونة في كأس الملك والدوري الإسباني للعديد من الأسماء داخل تشكيلة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي لم يسلم هو الأخر من الانتقادات حيث حملته بعض الجماهير جزءًا من مسئولية السقوط المتكرر أمام العملاق الكتالوني.

وتضمن تقرير الصحيفة الرياضية الإسبانية بعض الأسماء التي تعرضت لانتقاد واسع على يد جماهير الريال عقب ضياع حلم المنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم في ظل هيمنة برشلونة على زمام الأمور، ونرصد معًا أسماء اللاعبين الذين حملتهم الجماهير نتائج هذه الكارثة:

1-توني كروس: قدم النجم الألماني توني كروس، نجم وسط ريال، نسخة باهتة لم يعتاد حماهير ريال مدريد على مشاهدتها، حيث افتقد نجم بايرن ميونخ السابق للسرعة التي كان يتميز بها، وانشغل كروس خلال الساعات القليلة الماضية في حرب مشتعلة مع مواطنه بيرند شوستر، نجم الكرة الألمانية السابق، وأطلق سولاري تصريحات نارية ضد لاعبه تشير إلى تفكيره في الدفع ببعض اللاعبين الشباب بدلًا من توني كروس.

2-غاريث بيل: يقدم النجم الويلزي جاريث بيل موسم من أسوء مواسمه على الإطلاق خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، حيث شارك بيل في المباراتين أمام برشلونة، إذ دخل إلى الملعب بديلًا عن لوكاس فاسكيز في مواجهة كأس الملك في حين شارك منذ بداية لقاء على حساب فاسكيز قبل أن يخرج من الملعب لصالح أسينسيو وسط صافرات استهجان من الجماهير الإسبانية.

لم يتمكن النجم الويلزي من استغلال فرصة رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد ليصبح النجم الأول للفريق، بل لم يستطع تقديم أي مساعدة تُذكر لفريقه في فترة قد تكون هي الأصعب على جماهير المرينغي منذ وقتٍ بعيد.

3-سولاري: لا توجد الكثير من الدلائل التي توحى ببقاء سانتياغو سولاري في منصبه خلال العام المقبل خاصة بعد السقوط المتكرر أمام الغريم التقليدي لريال مدريد برشلونة، الهزيمة القاسية أمام غيرونا كانت بمثابة ناقوس الخطر الذى لم يلتفت إليه المدرب الأرجنتيني، الخروج من كأس الملك وضياع حلم المنافسة على الليغا بهذه الصورة المذلة أمام العملاق الكتالوني قد تكون كتبت نهاية رحلة سولاري مع ريال مدريد.

4-بنزيما: على الرغم من أن النجم الفرنسي كريم بنزيما يقدم خلال الفترة الأخيرة مستويات جيدة للغاية، لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة والمنتخب الألماني المتألق، حيث أصبح اعتماد الفريق الملكي على النجم الفرنسي لتهديد شباك الخصوم مصدر قلق كبير لجماهير الريال.

5-كاسيميرو: ذكر المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري اسم لاعبه ماركوس يورينتي مرارًا وتكرارًا خلال المؤتمرالصحفى الذى عقب اللقاء ما يعني أنه كان يفتقده خلال هذا الأسبوع الحاسم من عمر الموسم، مستوى كاسيميرو المخيب لم يكن مقنعًا للمدرب الأرجنتيني ولا حتى لجماهير الفريق الملكي، وهو ما أثرسلبًا على أداء الفريق خلال مواجهتي برشلونة، وتسبب في اجبار النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الألتزام بالمهام الدفاعية لتعويض أداء مستوى كاسيميرو المنخفض.