تألق الكرواتي إيفان راكيتيتش يتسبب في مشكلة جديدة لنادي برشلونة.. تعرف على التفاصيل

سجل الكرواتي إيفان راكيتيش الهدف الوحيد في لقاء الكلاسيكو لفائدة برشلونة، ليمنح فريقه فرصة التقدم بـ12 نقطة على غريمه التقليدي ريال مدريد، كما كان الهدف تاريخيًا؛ لكونه مكن برشلونة من التفوق على ريال مدريد في عدد الانتصارات عبر التاريخ.

ورغم تألق النجم الكرواتي في صفوف برشلونة، وثقة المدرب إيرنستو فالفيردي في مؤهلاته، لكن الإدارة لم تف بوعودها اتجاهه، ليصبح مشكلة قد تؤدي لرحيله الصيف القادم.

وكان بارتوميو رئيس برشلونة قد وعد اللاعب بتحسين أجره السنوي وتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لكن تقدمه في السن، حيث يبلغ حاليًا 31 سنة، دفع الإدارة للتردد في اتخاذ قرار يخص مستقبله.

وقدم باريس سان جيرمان عرضًا جيدًا للاعب في الصيف الماضي، لكن الشرط الجزائي في عقده البالغ 125 مليون يورو، دفع الفريق الفرنسي للتراجع عن الصفقة.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فأمام إدارة برشلونة حلان: إما الوفاء بوعدها للاعب وتحسين أجره السنوي أو تسهيل عملية خروجه عبر تخفيض المبلغ المالي الموجود في عقده.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين في الصيف؛ لتمويل صفقاته الجديدة، لكن الكرواتي إيفان راكيتيتش سيبقى مشكلة؛ لكون المدرب إيرنيستو فالفيردي متمسكًا باللاعب، ويعتمد عليه بشكل كبير في وسط الميدان.