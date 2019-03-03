صحيفة كتالونية تقارن بين شهامة ليونيل ميسي وعنف سيرجيو راموس

شهد الكلاسيكو الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة في غضون 3 أيام، اشتباك سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، ونظيره ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة، في تصرف جذب الانتباه خلال فوز النادي الكتالوني 1/0 في الليغا.

وشهدت المباراة اشتباكًا بين راموس وميسي، وكذلك واقعة أخرى بين ميسي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أظهرت مدى اللعب النظيف الذي يتمتع به قائد الأرجنتين.

وذكرت صحيفة ”مونديو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن ميسي حاول الحصول على الكرة بعد تسديدة من زميله لويس سواريز وكان ميسي على وشك الاصطدام بكورتوا، لكنه حرص على سلامة الحارس وتبادل الكلمات معه للاطمئنان عليه.

وبعدها بدقائق قليلة، ضرب راموس نجم برشلونة بقوة دون داعٍ عكس ما فعله ميسي مع كورتوا، حيث وبّخ ميسي وطالب منه النهوض وعدم الجلوس طويلًا على أرض الملعب.

ونزف ميسي من فمه ووجهه في نهاية الشوط الأول، ليظهر فارق ”اللعب النظيف“ بين قائد برشلونة ونظيره في ريال مدريد.

وخسر ريال مدريد 3 مباريات متتالية على ملعبه بجميع المسابقات لأول مرة منذ 2004، وليس لديه الآن سوى فرصة واقعية وحيدة في الخروج بشيء هذا الموسم، وهي الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الذي احتكره منذ 2016.

ولم يتبق أمام ريال مدريد كحال الموسم الماضي سوى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أياكس، الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16، وكان قد فاز ذهابًا 2/1، وتخشى جماهيره أن يؤثر الإرهاق وغياب راموس على لاعبيه، ويفقد مسابقة ثالثة في أقل من أسبوع.