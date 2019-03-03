هل يكون الألماني يواخيم لوف مدرب نادي ريال مدريد الجديد؟

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لقيادة الميرنغي بداية الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ”آس“ الإسبانية اليوم الأحد، تقريرًا قالت فيه إن هناك احتمالية وجود مفاوضات بين إدارة ريال مدريد والمدير الفني الألماني، من أجل قيادة الفريق المدريدي بعد نهاية الموسم الحالي.

يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا كان أحد الحاضرين في ملعب سانتياغو برنابيو أمس السبت، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ويفكر فلورنتينو بيريز في التضحية بسانتياغو سولاري في الصيف، بسبب سوء النتائج وانخفاض مستوى معظم نجوم الفريق، لذلك قد يكون لوف هو البديل المنتظر.

مصادر مقربة من المدرب الألماني أوضحت للصحيفة بأنه حضر الكلاسيكو لمتابعة أداء الثنائي تير شتيغن وتوني كروس، وأنه لم يتفاوض بشكل رسمي مع أحد في مدريد، حتى هذه اللحظة.