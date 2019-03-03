جيرارد بيكيه يستفز جماهير ريال مدريد بتصرف جديد بعد مباراة الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن المدافع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة وجّه استفزازًا جديدًا لريال مدريد وجماهيره؛ عقب فوز النادي الكتالوني 1/0 في الكلاسيكو، أمس السبت.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن بيكيه، عاد بكل استفزاز إلى أرضية الملعب وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع عائلته، وتحدث معهم عن المباراة.

وكان بيكيه قد وجه استفزازًا لريال مدريد وللجماهير؛ بعدما وجه إشارة بيديه عندما كان يخرج من أرضية الملعب بعد نهاية الشوط الأول، لكنه أوضح أن حركته كانت لحكام الفيديو وسيرجيو راموس بعد اعتدائه على ليونيل ميسي.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة 1/0، سجله إيفان راكيتيتش، ليبتعد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.