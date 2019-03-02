مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. جماهير ”الميرنغي“ تطلق صافرات ضد غاريث بيل وتدعم أسينسيو وإيسكو

تلقى الويلزي غاريث بيل صافرات الاستهجان والانتقادات من جماهير ريال مدريد في لحظة خروجه من الملعب ليدخل بدلا منه الإسباني ماركو أسينسيو الذي تلقى التشجيع والدعم.

وبدأ الويلزي اللقاء رسميا على حساب لوكاس فاسكيز لكن مستواه كان ضعيفا جدا ولم يقدم أي شيء في اللقاء وهو ما جعل جماهير ”سانتياغو بيرنابيو“ تثور ضده.

وفي المقابل، تلقى النجم الإسباني إيسكو التصفيق والتشجيع من الجماهير أثناء قيامه بالإحماء وأثناء دخوله الملعب، وكلما استلم الكرة في إشارة لرفض الجماهير الأسلوب المتبع من طرف المدرب سانتياغو سولاري، والذي أبعد النجم الإسباني عن التشكيل الرسمي وأحيانا حتى على دكة البدلاء.

وحقق برشلونة، يوم السبت، الفوز على مضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في كلاسيكو الدوري الإسباني، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

قدم الفريقان شوطا أولا سريعا ومثيرا، وكانت الخطورة أكبر من ريال مدريد، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي أتيحت لنجومه وتحويلها لأهداف.

كما شكل برشلونة خطورة كبيرة، ونجح في التقدم عبر الكرواتي إيفان راكيتش في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، ضغط الريال بشكل كبير بحثا عن هدف التعادل، وكان قريب من التعادل، لكن قوة دفاع برشلونة كان له دور كبير في إيقاف أغلب الهجمات.

واعتمد الريال بشكل كبير على الجبهة اليسرى له التي شكلت معظم هجمات.

وكانت هجمات برشلونة قليلة، لكنها خطيرة عن طريق الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي.

بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بقمة جدول ترتيب (الليغا) برصيد 60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة.