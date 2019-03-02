مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.. راموس يضرب ميسي واشتباك بين الثنائي (فيديو وصور)

شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، والتي جمعت الفريقين، مساء السبت، تدخلًا قويًا من قِبل سيرجيو راموس، مدافع الميرنغي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء التدخل قبيل نهاية الشوط الأول، إذ حاول راموس تخليص الكرة من أمام ميسي، ليقفز في الهواء ويضرب ميسي بشكل متعمَّد على وجهه، ليقوم الأخير بمعاتبته بشدة، فيتدخل الحكم لفض الاشتباك بينهما.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، اعتداء راموس دون كرة على ميسي، بتوجيه ضربة بالساعد الأيسر إلى وجه النجم الأرجنتيني.

وغضب ميسي للغاية من راموس، لينهض محاولًا الاشتباك معه، قبل أن يفض الحكم أونديانو مايينكو الاشتباك بين القائدين اللذين استهلا الكلاسيكو بالأحضان.

وتقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1-0، خلال مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، في قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عبر اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26، من خلال كرة أمام المرمى وضعها بطريقة رائعة أعلى الحارس كورتوا.

ميسي جاه كف من راموس pic.twitter.com/0f5csn1z6u — فهد ???? (@if24hd__) March 2, 2019

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، الذي يحل ضيفًا على ريال سوسيداد، غدًا الأحد، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وتعرَّض ريال مدريد لهزيمة مذلة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليودع المسابقة.