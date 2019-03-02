هدف مباراة ريال مديد وبرشلونة.. راكيتيتش يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويأتي كلاسيكو الليغا بعد 72 ساعة فقط من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد، بثلاثية دون رد على يد برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع الفريق الملكي البطولة.

يحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 57 نقطة، وحصد الفريق الكتالوني 17 فوزًا و6 تعادلات وخسر مرتين فقط، بينما سجل البارسا 65 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة، من خلال 15 انتصارًا و3 تعادلات و7 هزائم، وسجل الريال 43 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.

يخوض الفريقان الكلاسيكو رقم 178 في الليجا، ويتفوق الريال برصيد 72 انتصارًا بفارق فوز وحيد على برشلونة، بينما تعادلا 34 مرة.

ويبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هداف كلاسيكو الليجا برصيد 18 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن ألفريد دي ستيفانو مهاجم ريال مدريد الأسبق، ويعد أقرب منافس حالي لميسي على هذا اللقب زميله لويس سواريز نجم برشلونة برصيد 9 أهداف.