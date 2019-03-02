الكلاسيكو.. تعرَّف على تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة

يحل نادي برشلونة ضيفًا من جديد على غريمه التقليدي ريال مدريد في معقله ”سانتياغو برنابيو“، مساء السبت، في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ويأتي كلاسيكو الليغا بعد 72 ساعة فقط من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد بثلاثية دون ردٍ على يد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع الفريق الملكي البطولة.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 57 نقطة، وحصد الفريق الكتالوني 17 فوزًا، و6 تعادلات، وخسر مرتين فقط، بينما سجل البارسا 65 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة من خلال 15 انتصارًا، و3 تعادلات، و7 هزائم، وسجل الريال 43 هدفًا، واستقبل 30 هدفًا.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين

تشكيلة برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: روبرتو – لينجليت – بيكيه – البا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – آرثر.

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، غاريث بيل.