الكلاسيكو.. الجماهير تستقبل بيكيه بهتافات سياسية قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

استقبلت جماهير ريال مدريد، مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بهتافات سياسية ”عاشت إسبانيا“، في رد على تصريحاته السابقة التي دعا خلالها للاهتمام بالمعتقلين السياسيين في إقليم كتالونيا.

ويعتبر بيكيه من مساندي استقلال إقليم كتالونيا وشارك في الاستفتاء الأخير، وتلقى عدة انتقادات حين لعب للمنتخب الإسباني قبل أن يقرر الاعتزال دوليًا بعد كأس العالم روسيا 2018.

وكان بيكيه قد صرح بعد الكلاسيكو: ”المفروض أن نقلل من الحديث عن تحكيم الفيديو، لو ركزنا الحديث حول اعتقال السياسيين ستكون إسبانيا أفضل“.

ورد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على بيكيه، قائلًا: ”بيكيه لاعب جيد لكنه محام سيئ، لا يوجد سجناء سياسيون في إسبانيا هناك أشخاص حاولوا القيام بتمرد وهم حاليًا يحاكمون“.

ويواجه برشلونة ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في كلاسيكو الليغا بعد 3 أيام فقط من الفوز في قلب البيرنابيو 3-0 والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.