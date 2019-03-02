فلورنتينو بيريز يستقر على إعادة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد

استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بنهاية الموسم الحالي، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو محله.

وذكر موقع ”لو 10 سبورت“، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد إعادة مورينيو مجددًا إلى سانتياغو برنابيو، بعد أن غادر الفريق منذ العام 2013.

ودرب جوزيه مورينيو ريال مدريد بين 2010 و2013، ويرتبط بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

وأضاف الموقع، أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد، يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة، ويرى أن مورينيو هو القادر على قيادة الفريق.

لكن عودة مورينيو لن تكون مرغوبة لعدد من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم المدافع سيرجيو راموس، الذي تهجم على مورينيو أكثر من مرة.

ومورينيو بلا نادٍ منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ديسمبر الماضي.

وودَّع ريال مدريد أولى بطولات الموسم؛ بعد أن خسر أمام برشلونة، ويبدو وضعه صعبًا في الدوري الإسباني، مع ابتعاده 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسبق لمورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، أن قاد ريال مدريد 3 مواسم (2010/2013)، قاد خلالها الفريق الملكي للتتويج بـ 3 ألقاب، وهي: الدوري الإسباني 2011/2012، وكأس الملك 2010/2011، وكأس السوبر 2012/2013، وصعد الفريق الملكي معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بعد أن كان يخرج من ثُمن النهائي لسنوات عديدة، لكنه لم ينجح بقيادته للتتويج باللقب أو الصعود للمباراة النهائية.